Halk TV'nin patronundan Flash Haber yönetimine: Ya para iadesi ya da hisse devri yapın

Flash Haber’i satın almak için ödemeyi yaptığını söyleyen Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, hisse devrinin yapılmaması üzerine parasını geri istedi.

Mahiroğlu 25 Kasım’da Flash Haber’i aldığını duyurmuştu.

Flash Haber’i almaktan vazgeçtiği haberlerini yalanlayan Mahiroğlu, hisse devrinin yapılmadığını ve bu nedenle parasını geri istediğini açıkladı.

Flash Haber yönetim kurulu başkanının parayı iade etmediğini söyleyen Mahiroğlu’nun X’teki açıklaması şöyle:

“Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu. Ödeme yapıldıktan üç gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in yönetim kurulu başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, onun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur.

Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır. Flash Haber yönetim kurulu başkanına telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, ‘iki gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını’ aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir.

Ödemenin iadesi istendiğindeyse yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak ‘hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor’ sorusunu sormadan edemiyoruz.

Flash Haber yönetim kurulu başkanını, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz.“