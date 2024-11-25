Mahiroğlu duyurdu: Devrimci kimliğiyle bilinen Flash Haber'in Halk TV'ye katılmasıyla güçlendik

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldığını açıkladı.

Mahiroğlu, Flash Haber’in Halk TV’ye katıldığını X hesabından duyurdu:

“Halk TV beş yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır. Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır.”