Cafer Mahiroğlu: Halk TV'yi aldığımdan beri atılmadık iftira bırakmadılar

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu “Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar” dedi.

Fotoğraf: Cafer Mahiroğlu / X

İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre Mahiroğlu hakkındaki yakalama kararı Aziz İhsan Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından alındı.

Hakkında ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamalarıyla soruşturma yürütülen ve 17 Ocak’ta tutuklanan Aktaş, ‘itirafçı’ olup 4 Haziran’da tahliye edilmişti.

Başsavcılık Aktaş’ın, Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin ifadesi üzerine Halk TV’nin patronu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan soruşturma açıldığını bildirdi.

Mahiroğlu karara ilişkin şunları söyledi:

* Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.

* Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın, Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın, Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var.

* Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım.

* Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer. İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır. Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum.

Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar.

35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.



Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın,

Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın,

Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) June 10, 2025

Aziz İhsan Aktaş ifadesinde ne demişti?

Aktaş, ‘etkin pişmanlık’ ifadesinde Mahiroğlu ile ilgili şunları söylemişti:

“… Yusuf Yadoğlu’nun kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalmış olmasından dolayı kendisi bizzat benimle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini, sahibi olduğum Elif A.ş. ile ortak girişim yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda destek verdim. Şirket yöneticimi Antalya’ya gönderdim. Teminat ve teklif mektupları kendi firmaları Hanzade A.Ş. üzerinden sunuldu.

Daha sonrasında anladığım kadarı ile Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu bu projelerde ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Fatih Keleş’in bilgisi dahilinde İbrahim Bülbüllü’nün organizasyonu ile yapılmıştır.

İfademde Yusuf Yadoğlu’na ait şirket ile Remzi Baka’ya ait şirket arasındaki anlaşma protokolünün sunuyorum. Ayrıca kardeşlerime ait şirketten iş ve ödeme baskısı ile İBB yönetiminin kendilerinden talep ettiği ödemelerin tutarlarını ve ulaşabildiğim dekontları, teslim yeri ve teslim edilen kişileri, cezaevinden avukatlarım aracılığı ile yapılan görüşme neticesinde sunuyorum.”