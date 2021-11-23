İmamoğlu: Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti 3.5 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü kur artışının İBB’ye maliyetinin 3.5 milyar lira olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşıyor.

Türk Lirası sadece bugün yüzde 15’e yakın devalüe olurken, yıllık kayıp yüzde 70’lere ulaştı.

İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin.”