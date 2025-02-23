İmamoğlu 23 Mart'ta sandığa çağırdı: Ön seçim kararı demokrasi devrimi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur” dedi.

Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu / X

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart’ta yapılacak önseçim için başvuru süresi sona erdi. 116 milletvekilinin ön seçim için imza verdiği İmamoğlu önseçime tek aday olarak girecek. Eski CHP’li vekil Dursun Çiçek’se adaylık için yeterli imzayı bulamadı.

Ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat’ta başlanacak.

İmamoğlu, CHP üyelerinin 29 Mart Pazar sandığa gideceğini belirterek “Daha çok olmalıyız” dedi. 54 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından emanet CHP’mizin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Adaylığımız için imza veren başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.

* Sevgili vatandaşlarımız, partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilimizde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma günü saat 17:00’ye kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye’nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

* Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra, partimize yeni üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum. Ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart’ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım.

* Demokrasilerde mühür, milletin elindendir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart’ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerim kullanacakları oylarla öncü olacak. Tarih sayfalarındaki yerlerini alacaklar.

* 23 Mart’taki sandık Türkiye’nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız. Her yeni üyelik ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy, milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki bütün dünya duyacak.

* Gelin, değişimi ne kadar istediğinizi gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin. Vereceğiniz her oy, adaletsizliğe itirazdır. Vereceğiniz her oy, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy, zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır. Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya; adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum.