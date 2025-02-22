İmamoğlu tek aday: CHP'de ön seçim kurulu belirlendi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirleneceği ön seçim için beş kişilik kurul kuruldu.
Fotoğraf: CHP
CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart’ta yapılacak önseçim için başvuru süresi sona erdi. 116 milletvekilinin ön seçim için imza verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önseçime tek aday olarak girecek. Eski CHP’li vekil Dursun Çiçek’se adaylık için yeterli imzayı bulamadı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığını duyurdu.
Ön seçim kurulu görevlendirmeleriyse şöyle açıklandı:
- Ön Seçim Kurulu Başkanı Gül Çiftçi
- Ön Seçim Kurulu üyeleri İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın milletvekili Bülent Tezcan, CHP Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk
Ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat’ta başlanacak.