Yavaş adaylığa kapıyı kapatmadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı: “Günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.”

Özel, Yavaş ve İmamoğlu’yla ön seçimi görüşmüştü. Fotoğraf: CHP

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart’ta yapılacak önseçim için başvuru süresi sona erdi.

116 milletvekilinin önseçim için imza verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önseçime tek aday olarak girecek. Eski CHP’li vekil Dursun Çiçek’se adaylık için yeterli imzayı bulamadı.

Ön seçime katılmama kararı alan Yavaş’sa cumhurbaşkanı adaylığı için ‘kapıyı açık tuttu.’

Bir gazeteci Yavaş’a ön seçime katılmayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatarak “Hala aynı noktada, aynı düşüncede misiniz?” diye sordu. Yavaş şu yanıtı verdi:

“Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz, partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun partinin enerjisini içeriye harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun.”

‘Beni asla bulamayacaksınız’

ABB başkanı imza toplayarak adaylığını ilan edip etmeyeceği ve yol haritasının nasıl olacağına ilişkin soru üzerineyse şunu söyledi:

“Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok, bir şeyi yok. Bunları konuşmak için çok erken.

Sayın genel başkanımıza (CHP Genel Başkanı Özgür Özel) ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse talep olursa bunu değerlendireceğiz.

Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.”