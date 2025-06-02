İki temizlik ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, ‘Alcoblue’ ve ‘Aym’ markalı iki temizlik ürününe toplatma kararı çıkardı.

Fotoğraflar: Gübis

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ndeki (GÜBİS) bildirimlere göre ‘Alcoblue’ 1 litrelik yüzey temizleyici için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.

Güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:

“Madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmeliğin 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasının A bendinde zararlı maddeyi ve karışımı içeren ambalajlar ‘Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde ve tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda ve hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirebilecek şekilde olamaz.’ hükmü gereklerini karşılamadığından ve üründe dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır.”

Bulaşık deterjanında güvensizlik

Ayrıca ‘Aym’ markalı sıvı bulaşık makinesi deterjanına da arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.

Güvensizlik nedeni şöyle: “Üründe bulunması gereken çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarı bulunmamaktadır.”