Toplatılacaktı: Carrefour çamaşır suyu güvensiz ürün listesinden kaldırıldı

CİHAN TEKİN

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) göre Carrefour marka ultra çamaşır suyu hakkında toplatma kararı çıkmıştı. Ürün listeden kaldırıldı.

Fotoğraflar: AA / GÜBİS

GÜBİS’in 24 Ocak tarihli bildirimine göre Carrefour marka ultra çamaşır suyunun ‘sağlık riski’ nedeniyle piyasaya arzı Ticaret Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı.

Piyasadan toplatma kararı da çıkan ürünle ilgili güvensizlik nedeninde şu değerlendirmeye yer verilmişti: “Dokunsal uyarı işaretinin olmaması sağlık sorunlarına yol açar.”

Diken’in haberinin ardından ürün hakkındaki toplatma kararı kaldırıldı.

An itibarıyla Carrefour marka aratıldığına karara ulaşılamıyor.

İnternet sitesindeki hakkında bölümüne göre GÜBİS şöyle tanımlanıyor:

* GÜBİS, ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

* Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır. Ticaret Bakanlığı, bu platformun teknik altyapısını sağlamaktadır.