Mis yoğurt ve Arifoğlu baharat, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Mis yoğurt, Arifoğlu baharat ve Tavuk Dünyası’ndan ürünler eklendi.

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Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Listeye eklenen ürünler ve firmalar şöyle:

* ‘Tavuk Dünyası’ markalı pul biber 22 Ocak tarihli listede. Uygunsuzluk nedeni olarak domates tespiti gösterildi.

* ‘Arifoğlu’ markalı acı kırmızı pul biber de domates tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

* Firma ismi ‘Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mam. San. Tic. A.Ş. Ereğli Şube 1 Nolu Fabrika’ndan ‘Mis’ markalı süzme yoğurt da protein oranının düşük olması nedeniyle listeye eklendi.