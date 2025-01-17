İlkokul çantasında kadmiyum, gömlekte kurşun tespit edildi: Toplatılacak

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) bir ilkokul çantasıyla makyaj çantasında ağır metallerden kadmiyum, bir gömlekte kurşun tespit etti. Ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Fotoğraflar: GÜBİS

Sistemin 16 Ocak’taki bildirimine göre ‘Relaxion’ marka ilkokul çantasının piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı çıkarıldı.

Ayrıca ‘Eklips’ marka makyaj çantası için de yasak ve toplatma kararı çıkarılırken şu açıklamaya yer verildi: “Toplam kadmiyum miktarı limit değer üzerinde tespit edilmiştir.”

Kadmiyum, endüstriyel faaliyetler nedeniyle önce toprağa sonra da gıdalara bulaşabiliyor. Ayrıca gübre ve pestisitlerde de kadmiyum var. Kadmiyum bulaşmasının diğer iki kaynağıysa malzemesinde kadmiyum içeren gıda makina ve ekipmanlarıyla çinko galvanizlenmiş ekipmanlar.

Kadmiyumun zararları

Çalışmalar kadmiyumun insanlar için kansorejen bir madde olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aktardığına göre bu ağır metale uzun süreli maruz kalının en fazla etkilenen organ böbrek.Örgüt, böbrekte oluşan hasarın giderilmesinin mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca akciğer ve prostat kanserlerinin nedenleri arasında kadmiyum da gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bir kitapçıkta da zararları şöyle açıklandı:

Kardiyovasküler sistem ve iskelet sistemi üzerine toksik etkileri var.

Yavaş ve geri dönüşümsüz karaciğer ve böbrek hasarı yapar.

Kronik intoksikasyonu, büyüme geriliği ve üreme bozukluklarına yol

açar.

Sistemin 16 Ocak tarihli bildirimde ‘Caizen’ marka erkek gömleğinde de limit değerleri üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi. Bu ürünün de piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.