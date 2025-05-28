28 Mayıs taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 28 Mayıs 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Pazar Tezgahı – Yusuf Ziya Göcen
|Zeytinyağı etiketsiz
|Balıkesir – Gönen
|Gold Efe
|Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Ayvalık
|Naturel sızma taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Pazartesi pazar yeri – Cemalettin Örmüş
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Balıkesir – Burhaniye
|Pazar yeri – Sadullah Avcı
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Balıkesir – Burhaniye
|Has Köylü
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Mudanya Köy-Koop
|Natürel sızma zeytinyağı soğuk sıkım 5 litre
|İstanbul – Bayrampaşa
|Kuşçalı Süt Ürünleri
|Naturel sızma zeytinyağı etiketsiz
|Balıkesir – Edremit
|Gaziantepli Evren Usta
|Naturel sızma zeytinyağı etiketsiz
|Balıkesir – Edremit
|Nida Zeytin ve Zeytinyağı
|Naturel sızma zeytinyağı
|Balıkesir – Edremit
|Nida Zeytin ve Zeytinyağı
|Naturel sızma zeytinyağı
|Balıkesir – Edremit
|Taş Fırın Cafe
|Özel Üretim Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı 5 litre
|Balıkesir – Burhaniye
|Gök Senin Gıda
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Konak
|Şarköy Tarım Ticaret
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Tekirdağ – Şarköy
|Nida Zeytin ve Zeytinyağı
|Naturel sızma zeytinyağı
|Balıkesir – Edremit