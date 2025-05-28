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28 Mayıs taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 28 Mayıs 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıİl – İlçe
Pazar Tezgahı – Yusuf Ziya GöcenZeytinyağı etiketsizBalıkesir – Gönen
Gold EfeSoğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
AyvalıkNaturel sızma taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Pazartesi pazar yeri – Cemalettin ÖrmüşNatürel sızma zeytinyağı 5 litreBalıkesir – Burhaniye
Pazar yeri – Sadullah AvcıNatürel sızma zeytinyağı 5 litreBalıkesir – Burhaniye
Has KöylüNatürel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Mudanya Köy-KoopNatürel sızma zeytinyağı soğuk sıkım 5 litreİstanbul – Bayrampaşa
Kuşçalı Süt ÜrünleriNaturel sızma zeytinyağı etiketsizBalıkesir – Edremit
Gaziantepli Evren UstaNaturel sızma zeytinyağı etiketsizBalıkesir – Edremit
Nida Zeytin ve ZeytinyağıNaturel sızma zeytinyağıBalıkesir – Edremit
Nida Zeytin ve ZeytinyağıNaturel sızma zeytinyağıBalıkesir – Edremit
Taş Fırın CafeÖzel Üretim Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı 5 litreBalıkesir – Burhaniye
Gök Senin GıdaNatürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Konak
Şarköy Tarım TicaretNaturel sızma zeytinyağı 5 litreTekirdağ – Şarköy
Nida Zeytin ve ZeytinyağıNaturel sızma zeytinyağıBalıkesir – Edremit

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