5 Mayıs taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 5 Mayıs 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Vakıfbirlik Köykoop Gurme
|Taş baskı – erken hasat naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Ayvalık Gömeç
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Bayındır
|Efes Şirince
|Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Bayındır
|Gerçek Gemlik Zeytinyağı
|Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Bayındır
|Egelim
|Sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Selçuk
|Ayvalık
|Natürel sızma zeytinyağı 18 litre
|İzmir – Gaziemir
|Ayvalık
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Gaziemir
|Zeynare
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Pazarcı Hakan Beyazkuş
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Dikili
|Yeşil Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 1 litre
|Aydın – Efeler
|Yeşil Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 2 litre
|Aydın – Efeler
|Ege Tadım
|Naturel sızma taş baskı zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Ege Tadım
|Naturel sızma soğuk sıkım zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Lüx Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Yeşil Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler