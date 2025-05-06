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5 Mayıs taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 5 Mayıs 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıİl – İlçe
Vakıfbirlik Köykoop GurmeTaş baskı – erken hasat naturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Ayvalık GömeçNaturel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Bayındır
Efes ŞirinceSoğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Bayındır
Gerçek Gemlik ZeytinyağıSoğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Bayındır
EgelimSızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Selçuk
AyvalıkNatürel sızma zeytinyağı 18 litreİzmir – Gaziemir
AyvalıkNatürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Gaziemir
ZeynareNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Pazarcı Hakan BeyazkuşNatürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Dikili
Yeşil AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 1 litreAydın – Efeler
Yeşil AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 2 litreAydın – Efeler
Ege TadımNaturel sızma taş baskı zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Ege TadımNaturel sızma soğuk sıkım zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Lüx AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Yeşil AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler

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