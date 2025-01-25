İki kişinin öldüğü Konya'da aramalar bitti: Enkaz kaldırılacak

Bina çökmesi sonucu iki kişinin öldüğü Konya’da arama çalışmaları sonlandırıldı, enkaz kaldırılacak.

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Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde dün çöken dört katlı binanın enkazından üç kişi sağ çıkarılmış, iki kişininse cansız bedenine ulaşılmıştı. Kurtarılanların sağlık durumları iyi.

Binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diken‘e konuşan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan binanın çökmesine neden olan olasılıkları anlatmış, “Zemin kattaki duvarlar kaldırılmış” demişti.

Bölgede olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu.

Yerlikaya şöyle konuştu:

* AFAD’ın koordinasyonunda arama kurtarma ekipleri her biri buradaydı. Gerçekten durmadan dinlenmeden uyumadan oradaki canları kurtarma noktasında arkadaşlarımız çalıştı. Biz bu tür bina çökmelerinde içinde kaç kişinin var olduğuyla ilgili çalışma yapıyoruz.

* Bu mekanda yaşayan 79 kişinin olduğunu, her birinin tek tek arandığı. ikisi çökme anında buradan çıkmıştı, beşi içeride kalmıştı. Maalesef beş canın içeride olduğunu belirlemiştik. Süratle onların nerede olabileceğine göre arama kurtarma ekipleri buraya odaklandı.

* Arkadaşlarımız beş saat içerisinde iki kardeşimizi çıkardı. Akabinde üç arkadaşımızı da sağ olarak çıkardı. Az önce de hastanedeydik. Her birinin sağlık durumu iyi olduğu yönünde. Maalesef geriye kalan karı-koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine peş peşe ulaşıldı. Allah’tan rahmet diliyoruz. Genç evli bir çiftti. Üzüntümüz büyük. Mekanları cennet olsun.

* Biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni aşama olan kontrollü enkaz kaldırmaya geçiyoruz.



