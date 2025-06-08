Iğdır'da doktora saldırı: İki gözaltı

Iğdır’da kendi kimliğiyle eşine hamilelik kontrolü yaptırmak isteyen kişiyle arkadaşı doktora saldırdı.

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AA’nın aktardığına göre eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine gelen V.K., eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi.

V.K., eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimliğiyle kayıt açılmasını isteyince doktor U.T., işlem usulsüz olduğu için duruma itiraz etti.

Bunun üzerine doktora saldıran V.K. ve yanındaki A.K. hastanedeki polis tarafından gözaltına alındı.

Doktorun parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirtildi.

Iğdır sağlık müdürlüğünden açıklama

Doktorun müşahedede tutulduğunu duyuran Iğdır sağlık müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

“Şiddet olayının yaşanmasıyla derhal ‘beyaz kod’ verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz.”