'Sağlık personelinin gırtlağına yapışın' demişti: AKP'li Sarıçam'a hekim örgütleri tepkili

Hekim örgütleri, “Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” diyen AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’a tepki gösterdi.

Fotoğraflar: AKP – X

Sarıçam, 10 Şubat’ta Kırklareli’ndeki aile sağlık merkezi açılışında şunları söylemişti:

“Biz iki yıldır nerede ne altyapı varsa yapıyoruz. Bizim yapacağımız bu kadar, biz doktor değiliz, hemşire değiliz.

Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak yaptım, hizmeti vermeyen onlar’ diye kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim.”

Konuya ilişkin Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasında Sarıçam’ın ‘suç işlediği’ belirtilerek şunlar söylendi:

* Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde beş hekimli bir aile sağlığı merkezi inşaatının temel atma töreninde söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın konuşmasını hekimler ve sağlık emekçileri olarak büyük üzüntü ile dinledik.

* Konuşmasında, halkın vergileri ile yapılacak ve sonra aile hekimlerine para karşılığı kiralanacak olan tesisi kendisinin veya partisinin cebinden yapılan büyük bir lütuf gibi göstermesi, kendini milletin vekili değil sahibi gibi gören kibirli anlayışın yansımasıdır.

* Asla kabul edemeyeceğimiz bu anlayıştan daha üzücü ve dehşet verici olan ise Sarıçam’ın konuşmasında ‘memnuniyetsizlik varsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım hizmeti vermeyen onlar diye de kışkırtırım’ diyerek sağlık emekçilerini hedef göstermiş olmasıdır.

* Ahmet Gökhan Sarıçam açıkça ifade ettiği gibi halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtarak suç işlemekte, suçu teşvik etmektedir.

* Türk Tabipleri Birliği olarak kendisiyle ilgili yasal süreçleri başlatacağımızı belirtiyor, Sağlık Bakanlığı’nı, büyük özveri ile kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimler ve sağlık emekçilerinin haklarını korumaya, bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekili ile ilgili yaptırımlar için girişimde bulunmaya, sağlıkta şiddet ile etkili bir şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz.

Açıklama: X

Hekim Birliği de Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirerek şu açıklamayı yayınladı:

* Bir milletvekilinin halkı hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete açıkça teşvik eden sözler söylemesi kabul edilemez.

* Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde bir konuşma yapan milletvekili, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sunduğu hizmeti hedef alarak vatandaşlara ‘Memnuniyetsizlik olursa hekimlerin gırtlağını sıkın, yapışın, sıkın’ şeklinde ifadeler kullanmıştır.

* Bu sözler, halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya yönelik açık bir tehdit ve şiddet çağrısı içermektedir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti teşvik eden ve tehdit içeren bu sözler karşısında hukuki süreç başlatılmıştır.

* Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son 20 yıldır azami boyuta ulaşmıştır. Dr. Göksel Kalaycı (2005), Dr. Ali Menekşe (2008), Dr. Ersin Arslan (2010), Dr. Kamil Furtun (2015) ve Dr. Fikret Hacıosman (2018), hasta ve hasta yakınları tarafından katledildi. Biz kayıplarımızın acısını dün gibi kalbimizde taşırken, sağlıkta şiddeti engellemek için çalışması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 600 vekilden bir tanesinin sağlıkta şiddeti kışkırtıcı sözlerini kabul etmiyoruz.

İstifa çağrısı

İstanbul Tabip Odası ise X’teki paylaşımında Sarıçam’ı istifaya çağırdı:

“Akp milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam halkı hekimlere karşı kin ve düşmanlığa sevk ediyor, sağlıkta şiddeti kışkırtıyor. Artık yeter, sağlıkta şiddeti kışkırtanlardan hesap soracağız!

#AhmetGökhanSarıçamİstifa”

Sarıçam’dan özür

Milletvekili Sarıçam gelen tepkilerin ardından “Konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır” diyerek X’te şunları söyledi:

* Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

* Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır! Onlar gece gündüz demeden fedakârca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır..

* Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için. Lütfen haklarını helal etsinler.

* Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir.

* Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim.

Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Sarıçam’ın özür dilediğini belirterek X‘te şu açıklamayı yayınladı:

* Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

* 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

* Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz.

* Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz.