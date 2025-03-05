'Yapay zeka yerleştirdi' diye doktor bıçaklayan saldırgan 'Emanetimi geri ver' demiş

Ameliyat ettiği hastası T.S.’nin saldırısına uğrayan uzman doktor Burak Yürük o anları anlattı: “Bir anda poliklinik odama gelerek ‘Bu işler boş işler, emanetimi geri ver’ dedi. Ardından doğrudan saldırdı.”

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62 yaşındaki T.S. dün Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde Yürük’ü çeşitli yerlerinden bıçaklamış, gerekçesini, “Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var” diye açıklamıştı.

‘Beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış’

Doktor Yürük, AA’ya saldırı anını anlattı:

* Sonradan duyduğum madde kullanımı, evden ve hastaneden kaçma öyküleri olan bir hastaydı. Olay günü öğle arasındaydım ve odada tek başıma hasta sonuçlarına bakıyordum. Bir anda poliklinik odama gelerek “Bu işler boş işler, emanetimi geri ver” dedi. Ardından doğrudan saldırdı.

* Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş, orada da “Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor” gibi şeyler söylemiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım.

Sağlıkta şiddete karşı mücadele çağrısı da yapan Yürük “Bir doktor olarak tek amacım hastalarımı iyileştirmek ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor” dedi.