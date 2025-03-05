Beyin cerrahını bıçaklamıştı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Niğde’de beyin cerrahı Burak Yürük’ü bıçaklayan T.S. tutuklandı: “Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var.”

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T.S. dün Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde kendisini ameliyat eden Uzm. Dr. Burak Yürük’ü çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S., adliye sevki sırasında gazetecilerin “Doktoru neden bıçakladınız?” sorusuna “Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var” yanıtını verdi. Zanlı tutuklandı.

Tedavisi süren doktor Yürük’ün sağlık durumuysa iyi.