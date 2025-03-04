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Yaramazlara biraz batar!

Niğde'de bir beyin cerrahı, hastası tarafından bıçaklandı

Niğde’de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

Fotoğraf: AA

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük’le daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.


T.S, Yürük’ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

hbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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