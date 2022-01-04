İçişleri, belediyelerin ‘il tanıtım günü’ düzenleme yetkisini elinden aldı

İçişleri Bakanlığı, ‘il tanıtım günleri’ düzenleme yetkisini belediyelerin elinden alarak valiliklere verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıda, son dönemlerde valilikler ve il kültür ve turizm müdürlükleriyle ‘irtibata geçilmeden’ ilin genelini ilgilendirecek ‘il tanıtım günleri’nin yapıldığı öne sürülürken, bu durumun ‘dağınıklığa ve kaynak israfına yol açtığı’ savunuldu.

Yazıda, “Çalışmaların tüm aşamalarında artık valiliklerden izin alınacak, gerekli şartları taşımayan hiçbir etkinliğe müsaade edilmeyecek” dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uzun süredir, il tanıtım günleri düzenliyordu. Bu çerçevede de birçok ilin tanıtım günlerine ev sahipliği yapmıştı.