İbrahim Haskoloğlu’na 12 yıla kadar hapis istemi

‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ten tutuklandıktan sonra tahliye edilen İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaşıp e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini belirtmiş, bazı devlet yetkililerinin bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını söylemişti.

Haskoloğlu, 12 Nisan’da Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme ve yayma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Haskoloğlu, aynı suçtan tutuklanmıştı ve 27 Nisan’da tahliye edilmişti.

‘Bana değil, sizin haber hakkınıza’

Haskoloğlu, Twitter hesabından hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını duyurdu: “Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır.”