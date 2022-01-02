İBB Sözcüsü Ongun, Tevfik Göksu’ya ‘meydan okudu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB AKP Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya ‘meydan okudu.’

Hükümet bir süredir CHP’li İBB’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye teftiş başlatılmıştı.

Bu akşam CNN TÜRK yayınına çıkan Göksu, söz konusu teftiş hakkında konuştu.

Bunun üzerine Twitter paylaşımında ‘CNN TÜRK’ün cevap haklarını engellediğini’ kaydeden Ongun şunları yazmıştı: “CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz?”

CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? @cnnturk pic.twitter.com/oExtr0BT1V — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 2, 2022

İBB sözcüsü daha sonra başka bir tweet’inde yine CNN TÜRK’ü etiketleyerek şunları kaydetti: “Hamd olsun, bugün de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve hamisi CNN Türk televizyonu doğrulardan fellik fellik kaçtı. Cevap hakkımız yine engellendi. Korkmayın, doğrular iyidir.”

‘Danıştay kararı elimde’

Programda Göksu’nun ‘Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir’ dediğini belirten Ongun, bu sefer de Göksu’ya seslendi: “Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te ‘Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir’ dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum! (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.)”