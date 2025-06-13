İBB soruşturması: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu iş adamları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Ali İlbak ve Yusuf İlbak’ın dünkü aylık tutukluluk incelemesinde savcılık iki ismin de tutukluluğunun devamını talep etti.

İstanbul 4’ncü Sulh Ceza Hakimliği ise Ali İlbak ve Yusuf İlbak’ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırdı.

Kararda, dosyada mevcut delil durumuna göre iki ismin üzerine kadar atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna dair tespitler yapılmışsa da dosyanın geldiği aşamada adli kontrol tedbirlerinin daha ölçülü olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

CNBC-e’nin sahibi Murat İlbak da 2 Haziran’da ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından tahliye edilmişti.