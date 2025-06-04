İBB soruşturması: İş adamı Murat İlbak etkin pişmanlıktan tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmada tutuklanan iş insanı Murat İlbak etkin pişmanlıktan tahliye edildi.

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CNBC’e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İBB ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İlbak’ın Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre 23 Mart’tan beri tutuklu olan İlbak ,savcılığa götürüldü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak’ın ifadesini savcı yeterli buldu.

Sulh Ceza Hakimliği, İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

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Murat İlbak kimdir?

Galatasaray Sportif A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi de olan Murat İlbak 1975’te doğdu.

Murat İlbak. Fotoğraflar: İlbak Holding

1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000’de Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı atanan İlbak, 2006’da şirketin CEO‘su oldu.

İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer alıyor.

İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat & Turizm, İlbak Madencilik’le Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ, İlbak’ın hala yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazıları.

İlbak Holding’in firmaları şunlar: