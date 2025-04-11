İBB eylemlerinde 34 genç için karar: 20 tahliye, 14 tutuklu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden 34’ü için daha tahliye kararı verildi, ancak 14 gencin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutukluluğuna devam kararı verildi.

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İstanbul 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi dün 34’ü tutuklu, 15’i tutuksuz 49 sanık hakkında açılan iddianamenin kabulüne karar vermişti.

Mahkeme, duruşmanın 21 Nisan’da görülmesini kararlaştırırken 34 gencin tutukluluğunun devamına ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetmişti.

Öğrencilerin avukatları, tutukluluk kararlarına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme, Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanan 34 gencin tahliyesine karar verdi.

Bu gençlerden 14’ünün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Bugün 59 gencin daha tahliyesine karar verilmişti.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapıldı, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasına göre 278’i tutukluydu.

Dün önce İstanbul 61’inci Asliye Ceza Mahkemesi, akademisyen Levent Dölek ve üç kişinin, sonra İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu gençlerden 25’inin tahliyesine hükmetti.

Sonra İmamoğlu’nun seçim sloganının (‘Her şey çok güzel olacak’) mimarı Berkay Gezgin dahil 102 gence daha tahliye edildi.