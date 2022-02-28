Hendek’teki havai fişek faciası: Yedi sanığa altı ila 16 yıl hapis cezası

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin davada yedi sanığa, altı yıl sekiz ay ile 16 yıl üç ay arasında hapis cezası verildi.

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Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ile Hasan Ali Velioğlu, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç Coşkun ile Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Çağırıcı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar Coşlun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’u 16 yıl üç ay, Hasan Ali Velioğlu’nu 12 yıl altı ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt ve Ahmet Çağırıcı’yı altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.

‘Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak’ Hasan Ali Velioğlu’nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Yaşar Coşkun’un bu halinin devamına hükmetti.

Ne olmuştu?

Hendek ilçesinde Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020’de saat 11:15’te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Patlamadan sonra sorumlu idari amir Hasan Ali Velioğlu, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt, genel ustabaşı Erşan Öztürk ve mesul müdür Asiye Angın tutuklanmıştı. Patronlarla ilgili herhangi bir adli işlem yapılmamasına tepki gösterilmesi üzerine savcılığın talimatıyla fabrikanın sahipleri Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Ali Rıza Coşkun tutuklanırken, Yaşar Coşkun serbest bırakılmıştı.

Erdoğan, fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun ile görüşmüş, MÜSİAD da moral yemeği düzenlemişti.

Fabrikanın patlamalarla ilgili sicilini kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. 17 Ağustos 2009, 29 Eylül 2009, 11 Şubat 2011, 14 Aralık 2014 ve 27 Ocak 2018’te gerçekleşen patlamalarda altı işçi yaşamını yitirmişti.

Son patlamayla ilgili dava kapsamında Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu tutuklu, diğer beş sanık da tutuksuz olarak yargılanıyor. Sanıkların ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılması talep ediliyor.