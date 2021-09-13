Havai fişek fabrikasında patlama davası: İki sanığın tutukluluk haline devam kararı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) patlamaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı cevabı ile diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada, daha önce dinlenilmeyen müştekilerle sanıkların mahkemeye sunduğu tanıkları dinlenildi.

AA’nın aktardığına göre müşteki Oktay T, ifadesinde üç yıldır fabrikanın fitil bölümünde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: “Olay sırasında fabrikadaydım, bir hafta kulağım duymadı. Tüm sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Fitil bölümünde çalışırken yanmaz kıyafet veriyorlardı ama bez parçasından ne olacak?”

Tanık beyanları sonrası savcılık mütaalasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma, 25 Ekim 2021’e ertelendi.