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Hediyelik eşya kutusunda sahte kimlik ve pasaport: Sekiz kişi tutuklandı

İstanbul’da hediyelik eşya kutusuyla sahte kimlik kartı, pasaport, vize etiketi ve sürücü belgesi gönderdiği belirlenen dokuz şüpheliden sekizi tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul polisi, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.


Ülkede kaçak olup yurt dışına illegal yollarla çıkan veya çeşitli ülkelerde firari kişilerin kullanmaları için hediyelik eşya kutusu ve tablolara gizlenen sahte belgelerin yollandığını tespit etti.

Esenyurt’ta kargo gönderilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesiyle pasaport bulundu.

Operasyonun ardından basım merkezlerine ulaşmak için teknik takip yapan ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy’de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce dört şüphelinin daha yakalandığı operasyon kapsamında 1150 pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makineleri ile sahte belge üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.

Dokuz şüpheliden sekizi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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