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Yaramazlara biraz batar!

10 ilde ‘bungalov dolandırıcılığı’ operasyonu: 191 milyon liralık vurgun

Mersin merkezli 10 ilde bungalov kiralama, sahte ilanla satış ve şantaj yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. Zanlıların, 190 milyon 965 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Fotoğraflar: AA

Mersin başsavcılığı koordinesinde polis, internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapanlara çalışma başlattı.


Zanlıların, 150 kişiden 190 milyon 965 bin 166 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre operasyon yapılan iller şöyle:

  • Mersin
  • Adana
  • Şanlıurfa
  • Ankara
  • Bitlis
  • Gaziantep
  • Kütahya
  • Samsun
  • Hatay
  • Malatya

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, tabanca ve mühimmata el konulurken 27 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklandı. Üçü ev hapsi şartıyla olmak üzere 16 kişi serbest bırakıldı.

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