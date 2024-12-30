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Yaramazlara biraz batar!

'Bungalov sarmalı' operasyonu: Zanlıların işlem hacminin 2,1 milyar lira olduğu belirlendi

Diyarbakır merkezli dokuz ildeki operasyonda sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları suçlamasıyla 12 kişi tutuklandı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacminin 2,1 milyar lira olduğu belirlendi.

Fotoğraflar: AA

Polis, sosyal medyada bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran çeteyi tespit etti.


‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçları kapsamında beş ay süren planlı çalışmalar neticesinde ‘Bungalov Sarmalı’ adıyla şu illerde eş zamanlı operasyon yapıldı.

  • Diyarbakır
  • İstanbul
  • Gaziantep
  • Adana
  • Mersin
  • Şırnak
  • Siirt
  • Kayseri
  • Konya

Banka ve ödeme kuruluşlarıyla kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira olduğu ve İstanbul’da lüks yaşam sürdükleri belirlenen zanlıların, Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon liralık altı otomobille motosiklete el konuldu.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

15 şüpheliden 12’si tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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