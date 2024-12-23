Mersin'de 'rüşvet' operasyonu: Gümrük müdürü dahil 91 kişi tutuklandı

Mersin’de gümrük çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamındaki ‘Zincir’ operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. 91’i tutuklandı.
Mersin başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık’taki operasyonda yakalanan 114 şüphelinin ardından sekiz zanlı daha gözaltına alındı.
Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 112 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısı dahil 24 gümrük görevlisiyle 67 gümrük müşaviri tutuklandı. Toplamda 91 kişi tutuklandı.
21 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon
İçişleri Bakanlığı, 19 Aralık’ta Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik ‘Zincir’ operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Polis, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki görevlilerin, iş sahiplerinden rüşvet aldıklarının belirlemişti.
Takip sonucu gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük bulunmayan işlemlerden sabit ücret, usulsüzlük halinde işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı tespit etmişti.
Gözaltına alınanlar arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda şunlara el konulmuştu:
- 128 bin 500 lira
- 40 bin 355 dolar (yaklaşık 1 milyon 420 bin lira)
- 42 gram külçe altın
- 18 bilezik
- Altın kemer
- İki altın zincir
- Reşat altını, 64 tam, 11 yarım ve 63 çeyrek altın
- Üç ruhsatsız tabanca ve 371 fişek
- Dokuz saat
- Sayısı belirsiz uyuşturucu hap