Mersin'de 'rüşvet' operasyonu: Gümrük müdürü dahil 91 kişi tutuklandı

Mersin’de gümrük çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamındaki ‘Zincir’ operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. 91’i tutuklandı.

Mersin’de ‘Zincir’ operasyonunda 114 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fotoğraflar: AA

Mersin başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık’taki operasyonda yakalanan 114 şüphelinin ardından sekiz zanlı daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 112 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısı dahil 24 gümrük görevlisiyle 67 gümrük müşaviri tutuklandı. Toplamda 91 kişi tutuklandı.

21 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanlığı, 19 Aralık’ta Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik ‘Zincir’ operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Polis, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki görevlilerin, iş sahiplerinden rüşvet aldıklarının belirlemişti.

Takip sonucu gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük bulunmayan işlemlerden sabit ücret, usulsüzlük halinde işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı tespit etmişti.

Gözaltına alınanlar arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda şunlara el konulmuştu: