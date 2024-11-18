Gümrük kontrolünde bir araçtan 6 bin 500 saka kuşu çıktı

Kilis’teki Çobanbey Gümrük Kapısı’ndaki kontrolde bir araçta 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye’den çıkmak üzere Çobanbey Gümrük sahasına gelen bir araçta canlı hayvan tespit edildi.

Ekipleri aracın bagajında 13 kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu buldu.

Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.