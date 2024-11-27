Yurt dışından siparişler için yeni karar

Türkiye’ye yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine artık nakliye giderleri de eklenecek.

30 gün sonra karar Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Değişiklikle Türkiye’deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri ithal eşyanın (gelen posta) gümrük kıymetine ilave edilecek.

Gümrük kıymeti postaya konu eşyanın Türkiye’ye ihraç edildiği yakın tarihteki satış bedeli anlamına geliyor.

Kısa süre önce yurt dışından siparişlerde gümrük vergisi oranları şöyle yükseltilmişti: