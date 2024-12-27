Kars'ta rüşvet operasyonu: Yedisi devlet memuru 20 kişi gözaltına alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boykot hakkında şunları söyledi: “Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.”