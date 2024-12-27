Kars'ta rüşvet operasyonu: Yedisi devlet memuru 20 kişi gözaltına alındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ‘rüşvet’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Orman Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kars ve Sarıkamış başsavcılığı koordinasyonunda jandarmayla istihbarat Sarıkamış’ta daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yedisi devlet memuru 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ‘rüşvet’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Orman Kanunu’na muhalefet’le suçlanıyor.
Aramalarda 18 bin 500 ton kaydı olmayan yakacak orman emvali, belge ve dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Orman emvalinin anlamı: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen endüstriyel odun ve yakacak odunu gibi oduna dayalı ürünleri.