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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da rüşvet operasyonu: Kamu görevlileri dahil 32 gözaltı

Ankara’da rüşvet verdiği ve aldığı belirlenen kamu görevlileri dahil 33 şüpheliden 32’si gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Soruşturma Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar ve suçtan zarar gören diğer kişilerin icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığı şikayetleri üzerine başlatıldı.


Teknik takip sonucu ‘rüşvet almak ve rüşvet vermek’, ‘rüşvet suçuna aracılık etmek’, ‘nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 32’sini yakaladı. Bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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