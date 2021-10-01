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Şile Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet soruşturması: Gözaltı kararı verilen 87 kişiden 74’ü yakalandı

İstanbul’un Şile ilçesindeki tapu müdürlüğünde rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 74’ü yakalandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Şile başsavcılığı, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, üç mahalle muhtarı ile 71 sivilden oluşan 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Emniyet güçleri, Şile merkezli eş zamanlı operasyonda 74 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde ekiplerce arama yapılırken, bazılarının evlerinde bulunan zarf içerisindeki paralara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık tarafından yedi aydır yürütülen soruşturmada, müdürlükte çalışan bazı kişilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesinde şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

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