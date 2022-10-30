Kars’ta soğuk havaya rağmen gelenek sürüyor: Bu zahmete değiyor

Kars’ın Arpaçay ilçesinde kadınlar, sabahın erken saatlerinde kalkarak tandırlarda ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.

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Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkı, ekmeğin tarladan sofraya uzanan serüveninde büyük emek harcıyor.

İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinde mayaladıkları hamuru küçük parçalara bölerek ‘künde’ haline getiriyor.

Hamur topaklarını bitirdikten sonra evlerinin yakınlarında bulunan kulübelerdeki tandırları yakarak ekmek pişirmeye hazır hale getiriyor.

Tandırın yeterli ısıya, hamurun istenen kıvama ulaşmasıyla ekmekler pişiyor.

Kendi ektikleri buğdayları değirmende öğüterek un elde eden kadınlar, havaların soğumasına rağmen tandır ekmeğinden vazgeçmiyor. Büyük emeklerle pişirilen ekmekler sofralara lezzet katıyor.

Sevim Aydın, köyde ekmek pişirmek ne kadar zor olsa da onun lezzetine değdiğini söylüyor: “İnsanın kendi emeğiyle yaptığı her şey çok lezzetli oluyor çünkü bizler anamızdan babamızdan hep böyle gördük. Kendimiz üretip kendimiz pişiriyoruz.”

Köydeki kadınlardan Ayten Kaplan da ekmek pişirmek için sabahın erken saatlerinde kalktıklarını aktarıyor: “Tamamen hepsi doğal kendi tarlamızdan gelen ürünle ekmeğimizi yapıp sofralarımızda afiyetle yiyoruz. Köy ekmeğinin kokusu bile bir başka oluyor, pişirmesi zor ama gücümüz yetene kadar pişirmeye devam edeceğiz.”