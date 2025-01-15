Aile çetesi: İkinci el eşyada 500 milyon liralık vurgunda 56 gözaltı

Nevşehir merkezli sekiz ilde ikinci el eşyada dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 56 şüpheli gözaltına alındı. 500 milyon liralık vurgun yapan çetenin aile olduğu ortaya çıktı.

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İnternetten ikinci el eşya ve telefon satın alan kişiler, ürünleri teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları gerekçesiyle farklı tarihlerde Nevşehir polisine şikayette bulundu.

Polis, bir yıllık teknik takipten sonra 250’den fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen çete liderini S.K.’nın Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşadığını öğrendi.

S.K.’nın eşi, annesi, kayınpederi, kardeşi, baldızı, kayınbiraderi ve başka kişilerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

63 şüphelinin yakalanması için Mersin, İstanbul, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye ve Hatay’da 63 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.K. dahil 56 şüpheli yakalandı, yedi kişiyse aranıyor.

Aile boyu dolandırıcılık nöbeti

Aramalarda başka kişilere ait 36 kredi kartı, altı dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, iki ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hapla suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

S.K.’nın kurdukları sahte internet siteleri üzerinden satış yaptığı, sözde satın alma işlemlerinden dolayı bankacılık faaliyetlerindeki yoğunluk nedeniyle eşi, annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızıyla bilgisayar ve telefon başında sekiz saat aralıklarla nöbet tuttukları öğrenildi.

Dolandırıcılıktan elde edilen paraların ‘hesapçı’ olarak adlandırılan kişilerin banka hesaplarına, ardından kripto para hesaplarındaki soğuk cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

İkinci el eşya satışı ve şantajla 250’den fazla mağdurun 500 milyon lira dolandırıldıklarının tespit edildiğini belirten Nevşehir Valisi Ali Fidan şunları söyledi:

“Şüphelilere yönelik operasyonlarda 56 zanlı yakalanarak gözaltına alınmış, yedi şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”