Ticaret bakanı: 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz” dedi.

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TRT Haber’in aktardığına göre İstanbul’daki ‘İhracatta 2025 Eylem Planı Programı’nda konuşan Bolat şunları söyledi:

* İhracat finansman maliyetinde inşallah yeni bir indirim müjdesini önümüzdeki ay alacağız.

* Bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi, bilgilendirme faaliyetlerimizde 30 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz.

* Yurt dışındaki ticaret ataşelerimiz ve ticaret müşavirlerimizle bilgilendirme faaliyetlerini eksiksiz sürdüreceğiz. Bunun yanında teknoloji ve yeni pazar odaklı faiz ve kar payı desteğimizi de ihracatçılarımızla buluşturacağız.

* Sağlık turizminde, 2 milyon sağlık turistini ülkemizde ağırlayarak 3,5 milyar dolarlık (yaklaşık 124 milyar 258 milyon lira) sağlık hizmet ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.