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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret Bakanlığı 'İnternet alışverişinde cayma hakkı kaldırıldı' haberini yalanladı

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişinde ‘cayma hakkı’nın kaldırıldığı haberini yalanladı.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklaması şöyle:


“Dönem dönem gündeme gelen ‘internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı’nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre 1 Ocak 2026’ya ertelenmiştir.”

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