Ticaret bakanı: Merkez bankamız döviz bolluğu içinde Allah'a şükür

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Merkez bankamız döviz bolluğu içinde Allah’a şükür. Daha da artırmamız lazım, rahat etmemiz lazım” dedi.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar (yaklaşık 256 milyar 615 milyon lira) azalışla 156 milyar 194 milyon dolara (yaklaşık 5 trilyon 499 milyar lira) gerilemişti.

Kocaeli’de kimya ve teknoloji merkezi açılışında konuşan Bolat, bu yıl 11 ayda dış ticaret açıcığının 27 milyar dolar (yaklaşık 951 milyar 234 milyon lira) azaldığını belirterek şunları söyledi:

* Merkez bankamız döviz bolluğu içinde Allah’a şükür. Daha da artırmamız lazım, rahat etmemiz lazım. Türkiye ekonomisinde döviz konusu her zaman en ciddi konudur. Halkımızın nezdinde de döviz konusu en ciddi konuların başında gelir.

* O yüzden dövizdeki istikrarlı süreç ve döviz yeterliliğinin artması, para ve mali piyasalarda öngörülebilirliği artırmakta, fiyatlama davranışlarında daha uzun vadeli bakışları ve öngörülebilirlikleri artırmakta, bu anlamda da dünya piyasaları açısından da firmalarımızın rekabetinin artması için ve ihracat pazarlarını kovalamaları için önemli fırsatlar sağlamaktadır.

* Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza destek olarak tahsis ediyoruz. Geçen yıl 38 milyar liralık bütçemizde 21,5 milyar lira belirlenmiş destek limitini dahi aşarak ihracatçılarımızı son nefesine kadar destekledik.

‘Suriye’yle ticaret hazırlıkları tam gaz ilerliyor’

* Suriye’yle ticaret konusunda hazırlıklarımızı tam gaz ilerletiyoruz. Zaten ihracat bazı ürünler hariç serbestti ve biz Suriye’ye 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyorduk.

* Yeni dönemde inşallah Suriye’de yeni yönetimin de ülkeyi ayağa kaldırması noktasında, Türk sanayicileri ve imalatçıları, ihracatçıları olarak, yatırımcılar olarak, hep birlikte bir takım çalışması yapacağız. Gümrük rejimlerimiz ona göre hazırlanıyor. Suriye masası, Ticaret Bakanlığı’nda yedi gün 24 saat çalışıyor.