Merkez Bankası rezervleri bir haftada 7,3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar (yaklaşık 256 milyar 615 milyon lira) azalışla 156 milyar 194 milyon dolara (yaklaşık 5 trilyon 499 milyar lira) geriledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Bugün 22 ay sonra ilk defa MB faizi 250 baz puan indirmişti. Böylelikle faiz yüzde 47,5 olmuştu.

MB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 20 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık’ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.