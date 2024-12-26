Ekonomistlerden faiz yorumu: 'Sermayenin talepleri bir bir karşılanıyor'

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın (MB) 250 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi: “İkinci nas dönemli hayırlı olsun. Geçmiş olsun Türkiye.”

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB Para Politikası Kurulu 22 ay sonra faiz indirimine gitti.

Politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürüldü.

PPK karar metninde ‘gereken sıkılık sağlanmaya devam edeceği‘, ‘enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşse de dezenflasyonda risk olmaya devam ettiği’ne dikkat çekildi.

Kararı değerlendiren ekonomistler asgari ücretin apar topar 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına dikkat çekti.

X’teki değerlendirmeler şöyle:

Yalçın Karatepe: Sermayenin talepleri bir bir karşılanıyor

* Sermayenin talepleri bir bir karşılanıyor; asgari ücret enflasyonun çok çok altında artırılırken faizler de 250 puan indirildi.

Barış Soydan: Şahin gibi

* Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirerek yüzde 47,5’e çekti. Bundan sonrası için “Her toplantıda tekrar bakacağız” dedi, yani “Arada pas geçebilirim” demeye getirdi.

* Bu ifade şahin gibi. Gerçekten öyle mi olacak, yoksa aslında kesintisiz indirim süreci mi başladı, bundan sonrasını bu belirleyecek.

İris Cibre: Şahin indirim

* “Öncü veriler aralıkta ana eğilimde düşüşe işaret ediyor. Ana eğilim iyileşiyor Ama enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşse de dezenflasyonda risk olmaya devam ediyor” denmiş.

* “Gereken sıkılık sağlanmaya devam edecek” deniyor. Maliye politikasının artan eş güdümü yine vurgulanmış. “Yani bize destek olun” deniyor. Kısaca indirdik ama reel faizi yukarıda tutacağız. “Data doğrultusunda hareket edeceğiz” deniyor.

* 250 indirip koridoru daraltmak ne demek? Şahin indirim. Bankaların likidite fazla olduğunda borçlanma faizini yüzde 46’da tutuyorsunuz. Eğer üç puanda kalsaydı yüzde 44,5’a kadar inebilir demek olurdu.

* Bu da mevduat ve PPF faizlerini daha aşağı çekerdi. Bunu engellemek için koridor daraltıldı. Likidite sıkıştığında ise piyasa faizi yüzde 49 olacak. İndirim sürecine girileceği zaten belliydi. Mümkün olan en doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum.

Tunç Şatıroğlu: Tek haneli enflasyon hedefinden vazgeçildi

* Enflasyon lobisinin istediği oldu. Böylelikle dün istediğini alan lobi bugün de beklediğim gibi istediğini almış oldu. 2025 sonu enflasyonunda yüzde 21 hedefinden ve tek haneli enflasyon hedefinden de vazgeçildi. Programın enflasyon kısmı çöktü. İkinci nas dönemli hayırlı olsun.

* Dr. Fatih Karahan görevde olduğu sürece tek haneli enflasyonun mümkün olamayacağını düşünüyorum. Geçmiş olsun Türkiye.

Hakan Kara: Merkez Bankası elinden geleni yapıyor

* Bana göre Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Bundan sonra top diğer politikalarda. Harcama artış hızını, kamu tarafından belirlenen fiyatları, siyasi sahipliğin derecesini ve kritik kurumlara dair düzenlemeleri yakında izlemenizi öneririm.

Mahfi Eğilmez: Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide

Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide.