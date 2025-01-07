AB: Türkiye Cumhuriyeti pasaportları ETIAS kapsamında değil

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’ne (ETIAS) Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının dahil olmadığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), X’te “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar Avrupa Birliği’ne (AB) giremeyecek” iddialarına ilişkin açıklama yapmıştı.

DMM, ETIAS’ın yeşil ve gri renkli pasaportlulara uygulanmayacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama da AB Türkiye Delegasyonu’ndan geldi. Açıklama şöyle:

“Türkiye ETIAS’ın bir parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS’a başvurmaları gerekmeyecek.