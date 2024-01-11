En güçlü pasaportlar listesi: Birinci sırayı beş ülke paylaşıyor

Vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı yapan Henley & Partners, dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelledi.

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Pasaportun gücünü vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısının çokluğuyla ya da vize alma kolaylığıyla ölçen Henley & Partners, üç ayda bir güncellediği dünyanın en çok güçlü pasaportları listesini açıkladı.

2024 sıralamasında ilk 10’da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer alırken, Türkiye 52’nci sıradaki yerini korudu.

Listenin ilk sırasında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Singapur pasaportları var. Bu pasaportları taşıyanlar 194 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

İkinci sırayı Finlandiya, İsveç ve Güney Kore paylaşıyor. Bu üç ülkenin vatandaşları 193 ülkeye vizesiz seyahat ediyor ya da formalite icabı verilen vizeye kolayca erişebiliyor.

Üç numarada Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda var. Bu pasaporta sahip olanlar 192 ülkeye vizesiz seyahat ya da varışta vize erişim şansına sahip.

Listenin geri kalanı şöyle:

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık (191 ülke)

5. Yunanistan, Malta, İsviçre (190 ülke)

6. Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya (189 ülke)

7. Kanada, Macaristan, ABD (188 ülke)

8. Estonya, Litvanya (187 ülke)

9. Letonya, Slovakya, Slovenya (186 ülke)

10. İzlanda (185 ülke)

Listenin son sıralarında 35 ve altı destinasyonla Yemen, Pakistan, Irak, Suriye ve Afganistan ülkeleri yer aldı.