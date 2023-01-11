En güçlü pasaportlar listesi açıklandı: Japonya bir numarada

Vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı yapan bir şirket dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı.

Küresel ölçekte vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, üç ayda bir güncellediği dünyanın en çok güçlü pasaportları listesini açıkladı. Pasaportun gücünü vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısının çokluğuyla ya da vize alma kolaylığıyla ölçülüyor.

Listenin ilk sırasında Japon pasaportu var. Bu pasaportu taşıyanlar 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

İkinci sırayı, yine Pasifik’ten Singapur ve Güney Kore paylaşıyor. Bu iki ülkenin vatandaşları, 192 destinasyona vizesiz seyahat ediyor ya da formalite icabı verilen vizeye kolayca erişebiliyor.

Üç numarada Almanya ve İspanya var. Alman ve İspanyol vatandaşları 190 ülkeye vizesiz seyahat ya da varışta vize erişim şansına sahip.

Listenin geri kalanı şöyle:

4. Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg (189 ülke)

5. İsveç, Avusturya, Danimarka, Hollanda (188 ülke)

6. Portekiz, İrlanda, Fransa ve Birleşik Krallık (187 ülke)

7. Belçika, Norveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda (186 ülke)

8. Kanada, Avustralya, Yunanistan, Malta (185 ülke)

9. Macaristan, Polonya (184 ülke)

10. Litvanya, Slovakya (183 ülke)

Türkiye ise 110 ülkeye vizesiz ya da kolay vizeyle 52’nci sırada yer alıyor.