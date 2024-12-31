Değerli kağıtların satış bedelleri belli oldu

Değerli kağıtların 2025’teki yeni satış bedelleri belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre değerli kağıtlardaki yeni ücretler şöyle:
- Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 125 lira
- Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 250 lira
- Pasaport bedeli: 1135 lira
- İkamet izni bedeli 810 lira
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle hazırlanan kimlik kartıysa 370 lira.
- Aile cüzdanı: 1010 lira
- Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 1420 lira
- Motorlu araç tescil belgesi: 1270 lira
- İş makinesi tescil belgesi: 1060 lira
- Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 80 lira
- Mavi kart: 185 lira
- Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: 810 lira
Tebliğ, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.