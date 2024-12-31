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Yaramazlara biraz batar!

Değerli kağıtların satış bedelleri belli oldu

Değerli kağıtların 2025’teki yeni satış bedelleri belirlendi.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı.


Buna göre değerli kağıtlardaki yeni ücretler şöyle:

  • Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 125 lira
  • Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 250 lira
  • Pasaport bedeli: 1135 lira
  • İkamet izni bedeli 810 lira

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle hazırlanan kimlik kartıysa 370 lira.

  • Aile cüzdanı: 1010 lira
  • Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 1420 lira
  • Motorlu araç tescil belgesi: 1270 lira
  • İş makinesi tescil belgesi: 1060 lira
  • Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 80 lira
  • Mavi kart: 185 lira
  • Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: 810 lira

Tebliğ, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

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