HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürüldü

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği ‘devamsızlık‘ gerekçesiyle düşürüldü.

Fotoğraf: HDP

Semra Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için iki fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

HDP’li vekil hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Güzel’in Edirne üzerinden yurt dışına gitmeye çalışırken gözaltına alındığını duyurmuştu. Güzel 3 Eylül’de tutuklanmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan Güzel hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Meclis’in Karma Komisyonu da, Güzel’in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili raporu kabul ederek Genel Kurul’a sevk etti.

Genel Kurul’da da Güzel’in milletvekilliğinin ‘devamsızlık’ gerekçesiyle düşürülmesi onaylandı. Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.