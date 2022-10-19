Hamas heyeti yıllar sonra Esad’la görüştü: ‘Türkiye hoşgörüyle karşıladı’

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan üst düzey bir heyet, 10 yılın ardından Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la bir araya geldi.

Fotoğraf: SANA

Hamas’ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye, görüşmenin ardından basına konuştu.

AA’nın haberine göre Esad’la görüşmeyi ‘tarihi bir görüşme’ olarak nitelendiren Hayye, “Bu, Suriye-Filistin iş birliği için yeni bir başlangıç ve sayfa olacak. Gelecek için mazinin sayfalarını kapatıyoruz” dedi.

Türkiye ve Katar’ın, Hamas’ın Suriye yönetimiyle ilişkiler kurma kararını ‘hoşgörüyle karşıladığını’ belirten el-Hayye, “Filistin davasının asil bir Arap destekçiye ihtiyacı var. Sahada çok sayıda parametrenin değişmesine genel bir yanıt olarak direniş seçeneği bir destekçiyle güçlendirildi” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hamas 2011’de savaşın başlamasından sonra Suriye yönetimiyle ilişkisini kesip Şam’daki merkezini kapatmıştı.

Son zamanlarda şartların değişmesiyle birlikte yıllarca Esad yönetiminin devrilmesini isteyen Türkiye’den de Şam yönetimiyle yeniden görüşme sinyalleri gelmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da bu kapsamda Şam’a gitmişti.