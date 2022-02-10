Hablemitoğlu suikasti şüphelilerinden üçünün gözaltı süresi uzatıldı

Ankara başsavcılığının Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi serbest bırakılırken üçünün gözaltı süresi uzatıldı.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.

Suikastin şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan TIR’ları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iadesi istenmişti. Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilen Bozkır’ın gözaltı süresi iki kez uzatılıp 8 Şubat’ta örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanmıştı.

Ankara başsavcılığınca Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan beş şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken üç şüphelinin gözaltı süreleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince dört gün uzatıldı.

AA’nın aktardığına göre şüphelilerin ifade işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sürdürülüyor.